Москва, , 02:41 — REGNUM Роскосмос и Европейское космическое агентством (ЕКА) возобновили переговоры о совместном запуске миссии «ЭкзоМарс», который возможен не ранее 2024 года, сообщает 12 июня ТАСС со ссылкой на гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Марсоход «Экзомарс» Цитата из д/ф «НПО им. С.А. Лавочкина: от самолетов — до межпланетных станций», студия РОСКОСМОС, ФГУП «ЦЭНКИ», 2016

Рогозин уточнил, что у посадочной платформы «Казачок» хватит ресурса приборов для запуска аппарата «ЭкзоМарс» в 2024 году.

При этом отмечается, что миссия будет реализована в том случае, если страны — участники ЕКА «пойдут навстречу и скажут, что согласны», указал Рогозин, добавив, что вероятность данного исхода составляет 7-8%.

Роскосмос ожидает ответа в 20-х числах июня. Однако посадочный модуль «Казачок», созданный в НПО им. С. А. Лавочкина для миссии, в любой ситуации будет возвращен в РФ.

Напомним, что на фоне введения антироссийских санкций Европейское космическое агентство посчитало маловероятным запуск миссии «ЭкзоМарс».