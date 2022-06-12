Любляна, , 02:48 — REGNUM В Словении 1 октября истечет срок годности почти одной трети доз вакцин от COVID-19, которые хранятся на складах страны, сообщает 11 июня словенское агентство печати (СТА) со ссылкой на Национальный институт общественного здоровья страны.

Вакцина (сс) whitesession

В настоящее время Словения располагает партией из 1 707 120 доз вакцин от коронавируса, 533 тыс. из которых годны до 1 октября 2022 года.

В связи с истечением срока годности Словения в числе 10 государств — членов Евросоюза обратилась к Европейской комиссии с просьбой внести изменения в контракты на поставку вакцин против COVID-19.

Подписавшиеся страны-члены Евросоюза просят расторгнуть контракты с производителями вакцин, если в препаратах больше нет необходимости с точки зрения здравоохранения и эпидемиологии.

Помимо этого говорится о потенциальной возможности сократить число заказанных доз вакцин, чтобы их количество соответствовало спросу.