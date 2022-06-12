12 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили закон, запрещающий людям с непогашенной или неснятой судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев в России.

Светлана Рыбина, , 09:07 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина подписать закон, запрещающий людям с непогашенной или неснятой судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

«Интересно, а это не дискриминация? Если наказание отбыл, судимость погашена? Нет, я понимаю, что должны и есть профессии, где судимость недопустима (законопослушный проще говоря), но такси-то почему?» — задаётся вопросом Дмитрий Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что люди, опасные для общества даже после отбытия всего срока наказания, должны быть отрезаны от возможности возить людей.

«Ну, с учётом того, что не смогут работать только лица с непогашенной судимостью по категории тяжких и особо тяжких преступлений, это правильно. Залётные на пару лет по дурости не должны быть обречены вечно быть изгоями», — отмечает Михаил М.

Уильям Хогарт. Карьера мота. В тюрьме. 1735

Некоторые комментаторы отмечают, что работа в такси — одна из немногих возможностей для людей подзаработать в условиях отсутствия полноценной работы.

«А где им тогда работать?» — задаётся вопросом Евгений С.

«Пускай работают где угодно, но только не там, где от них будет зависеть жизнь человека. Нельзя их оставлять один на один с пассажирами», — поделилась своим мнением Альфира К.

Часть людей напоминает, что неадекватные и опасные водители, которые зачастую имеют судимость, являются страхом и ужасом для любого пассажира, решившего воспользоваться услугами такси.

«Давно пора! У него эпизодов фигова туча и сроков за душой, а ты к нему в машину садишься. Где и какие гарантии, что поездка пройдёт без эксцессов? Да никаких. Таксует, кто попало. Нужно регулировать такую сферу», — считает Руслан С.

Ряд пользователей указывает на то, что не так много людей с судимостью по особо тяжким статьям работает в такси.

«Я пока что не слышал, чтобы пассажиры в такси пострадали от водителя, который отсидел за терроризм. Разве было такое? Запрет падает только на особо тяжких сидельцев», — подметил Николай С.

«Складывается ощущение, что этот закон ничего не изменит, потому что люди боятся всех бывших сидельцев, а не только по особо тяжким статьям. Сомнительно, что в такси пойдёт какой-то зек, отсидевший 15 лет за похищение человека, к примеру», — поделился своим мнением Геннадий Р.

Нашлись и те, кто уверены, что закон своевременный и необходимый, потому что пассажиры в такси должны быть уверены, что их водитель — адекватный человек, который не переступал закон.

«Среди прочих в списке значатся грабители. Вот такие личности, как известно, склонны к рецидиву. Это значит, что подобные личности не должны иметь возможность возить людей с перспективой их ограбления. Опасные. Нужен контроль», — написал Павел М.

Напомним, 11 июня президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий людям с судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев. Речь идёт о гражданах, у которых есть непогашенная или неснятая судимость по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях, в частности, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.