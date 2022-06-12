Москва, , 01:10 — REGNUM Вариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 «омикрон» ВА.4 был выявлен в России. Об этом 11 июня сообщил журналистам заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «Омикрона» BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — уточнил специалист.

Хафизов пояснил, что забор биоматериала датируется концом мая. В настоящее время в России превалирующим является вариант ВА.2 и его дочерние субварианты. Они составляют около 95% от всех случаев заражения коронавирусом в стране.

Новые субварианты не могут широко распространиться, по словам Хафизова, благодаря иммунной прослойке, которая сформировалась благодаря массовой вакцинации, перенесённым ранее случаям заболевания и предпринятым противоэпидемическим мерам.

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