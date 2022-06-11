Москва, 12 июня, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Вариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 «омикрон» ВА.4 был выявлен в России. Об этом 11 июня сообщил журналистам заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «Омикрона» BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — уточнил специалист.

Хафизов пояснил, что забор биоматериала датируется концом мая. В настоящее время в России превалирующим является вариант ВА.2 и его дочерние субварианты. Они составляют около 95% от всех случаев заражения коронавирусом в стране.

Новые субварианты не могут широко распространиться, по словам Хафизова, благодаря иммунной прослойке, которая сформировалась благодаря массовой вакцинации, перенесённым ранее случаям заболевания и предпринятым противоэпидемическим мерам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России за сутки провели более 120 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.