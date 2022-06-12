Москва, , 01:17 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») выступил с предложением о создании единого языкового пространства России. Пост об этом появился в Telegram-канале политического деятеля 11 июня.

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой duma.gov.ru

«‎Для того чтобы производство было отечественным, а не в офшорах, чтобы дети росли патриотами своей страны и получали достойное образование и, наконец, чтобы все без исключения граждане страны чувствовали себя дома, на своей Родине, нам необходимо создать единое языковое пространство. Для начала как раз нужно избавиться от глупых заимствований и англицизмов, которыми чиновники маскируют отсутствие содержательных мыслей, а молодёжь уже и не знает русских синонимов — русская речь давно заместилась исковерканным английским»‎, — написал Толстой.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Пётр Толстой высказался о дальнейшей судьбе ЕГЭ. Как считает политический деятель, не нужно питать иллюзий и цепляться за ЕГЭ.

Читайте ранее в этом сюжете: Толстой призвал не питать иллюзий – ЕГЭ не сохранится