Москва, 12 июня 2022, 00:44 — REGNUM Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили соотечественников с Днём России, находясь на борту Международной космической станции. Видеоролик с поздравлением разместила 12 июня на своём сайте корпорация «Роскосмос».
«С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся все более важными и близкими для всех нас. Такое отношение к своей стране естественно для нас, оно заложено в культурном и генетическом коде, в тех традициях сплоченности и преданности родине, которые создавались еще нашими предками», — заявил Артемьев.
К словам Артемьева присоединился Матвеев, отметивший, что «сегодня верность ценностям единства, патриотизма, определяет силу и жизнеспособность России». Последним из выступавших стал Корсаков, который добавил, что граждане России «сумеют преодолеть все трудности и добиться настоящих побед».
Напомним, День России ежегодно отмечается 12 июня.
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