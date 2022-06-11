Москва, 12 июня, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили соотечественников с Днём России, находясь на борту Международной космической станции. Видеоролик с поздравлением разместила 12 июня на своём сайте корпорация «Роскосмос».

Nasa.gov Космос

«‎С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся все более важными и близкими для всех нас. Такое отношение к своей стране естественно для нас, оно заложено в культурном и генетическом коде, в тех традициях сплоченности и преданности родине, которые создавались еще нашими предками»‎, — заявил Артемьев.

К словам Артемьева присоединился Матвеев, отметивший, что «‎сегодня верность ценностям единства, патриотизма, определяет силу и жизнеспособность России»‎. Последним из выступавших стал Корсаков, который добавил, что граждане России «‎сумеют преодолеть все трудности и добиться настоящих побед».

Напомним, День России ежегодно отмечается 12 июня.