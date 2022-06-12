Роттердам, Нидерланды, , 00:22 — REGNUM Сегодня, 11 июня, в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» сборная Нидерландов в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА не смог одержать победу над сборной Польши. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

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Забитые мячи: Мэтти Кэш (18’ Никола Залевский) — 0:1, Петр Зелиньский (49’ Пшемыслав Франковски) — 0:2, Дэви Классен (51’ Дэйли Блинд) – 1:2, Дензел Думфрис (54’ Мемфис Депай) – 2:2.

Незабитые пенальти: Мемфис Депай — 90+1’.

Статистика матча (Нидерланды/Польша)

Удары 17/5

Удары в створ 6/3

Владение 66%/34%

Угловые 6/1

Нарушения 10/9

Составы команд:

Нидерланды: Флеккен, Тимбер (Тезе, 64’), Аке, де Врей, Бергейс (Копмейнерс, 64’), Классен (Гакпо, 64’), Блинд, де Йонг, Думфрис, Бергвейн (Вегорст, 77’), Депай.

Польша: Скорупский, Кэш, Кивер, Беднарек, Берешиньский, Гуральски (Журковский, 58’), Франковский (Глик, 84’), Крыховяк, Зелиньский, Залевский, Пентек.