Будапешт, , 00:18 — REGNUM Сегодня, 11 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» сборная Венгрии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграла вничью со сборной Германии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Кай Хаверц Fuguito

Первый мяч на шестой минуте встречи забил 29-летний центральный защитник «Пушкаш Академии» Жолт Надь после передачи Роланда Шаллаи. Через три минуты Йонас Хофманн восстановил равновесие в счете.

Составы команд:

Венгрия: Гулачи, Ланг, Салаи, Орбан, Фиола, Надь, Шобослаи, Стайлс (Вексей, 87’), Надь (Него, 69’), Шаллаи (Газдаг, 75’), Салаи (Адам, 69’).

Германия: Нойер, Керер, Зюле, Шлоттербек, Раум, Киммих, Горецка (Гюндоган, 69’), Хаверц (Адейеми, 85’), Мусиала (Брандт, 78’), Хофманн (Нмеча, 85’), Вернер (Мюллер, 78’).

Сборная Венгрии, набрав четыре очков, укрепилась на второй позиции в турнирной таблице группы. Сборная Германии с тремя очками осталась на третьей строчке.