Вулвергемптон, Великобритания, 12 июня, 2022, 00:11 — ИА Регнум. 11 июня в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» сборная Англии в матче третьего тура групповой стадии Лиги наций УЕФА сыграла вничью со сборной Италии. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Gianluigi Donnarumma Джанлуиджи Доннарумма

Желтые карточки получили Мануэль Локателли, Джек Грилиш, Федерико Гатти, Джеймс Уорд-Прауз и Сандро Тонали. На матче работала бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком.

Стартовые составы команд:

Англия: Эрон Рэмздейл, Рис Джеймс, Киран Триппьер, Фикайо Томори (Марк Гэи, 88’), Харри Магуайр, Деклан Райс (Калвин Филлипс, 65’), Джек Грилиш, Джеймс Уорд-Прауз, Рахим Стерлинг (Букайо Сака, 79’), Мейсон Маунт (Джаррод Боуэн, 65’), Тэмми Абрахам (Харри Кейн, 65’).

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Федерико Гатти, Федерико Димарко (Алессандро Флоренци, 87’), Франческо Ачерби, Мануэль Локателли (Вилли Ньонто, 64’), Сандро Тонали, Давиде Фраттези, Джанлука Скамакка (Джакомо Распадори, 77’), Лоренцо Пеллегрини (Сальваторе Эспозито, 64’), Маттео Пессина (Брайан Кристанте, 87’).