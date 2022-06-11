Луганск, , 23:56 — REGNUM В Северодонецке с предприятия «Азот» начали выходить мирные жители. Об этом 11 июня сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Полиция ЛНР Mvdlnr.ru

«Через вторую проходную химобъединения «Азот» стали выходить мирные жители, — написал он. — Эта проходная не контролируется боевиками».

Он отметил, что бойцы союзных сил России и ЛНР встречают людей и отводят их в безопасное место.

Как передавало ИА REGNUM, ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что в Северодонецке на заводе «Азот» заблокированы 300−400 военных ВСУ.