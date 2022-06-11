Кишинёв, 11 июня, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица направилась с официальным визитом в Катар, сообщает 11 июня пресс-служба правительства страны.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

Глава кабинета министров встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром страны шейхом Халидом бен Хамадом Аль Тани.

В составе молдавской делегации присутствуют госсекретари министерства инфраструктуры и регионального развития, министерства иностранных дел и европейской интеграции, представители бизнеса. Ожидается, что будут подписаны двусторонние документы, в том числе соглашение об отмене краткосрочных виз для владельцев обычных паспортов.

Наталья Гаврилица также встретится с главой Торгово-промышленной палаты Катара и местными бизнесменами, а также примет участие в открытии скульптуры, посвящённой 25-летию установления дипломатических отношений между странами.