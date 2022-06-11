Санкт-Петербург, , 23:51 — REGNUM Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении водителя, 2002 года рождения, в результате преступных действий которого погибла юная девушка, молодая женщина и юноша получили тяжкие травмы, а также пострадала еще одна девушка.

Пьянству нет!

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции Петербурга, ранним утром 11 июня водитель автомобиля «Фольксваген Поло» одного из сервисов каршеринга, двигаясь от набережной Лебяжьей канавки в направлении Мраморного переулка, не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения с последующим наездом на находившихся на тротуаре пешеходов. От сильного удара сбитая женщина-пешеход, 1993 года рождения, упала в Неву, откуда её смогли спасти очевидцы и передать медикам.

С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом верхней трети левой плечевой кости, открытыми ранами правого предплечья, открытой раной верхней трети правого бедра, открытым переломом костей левой голени, в тяжелом состоянии бригадой скорой помощи она была госпитализирована.

Аварийная машина сбила еще одну девушку, 1994 года рождения, которая после оказания медицинской помощи была отпущена.

Девушка-пассажир автомобиля, 2004 года рождения, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом основания черепа, закрытой травмой груди, повреждением внутренних органов, в тяжелом состоянии на скорой помощи была госпитализирована в больницу, где вскоре скончалась.

Второй пассажир автомобиля, молодой человек 2001 года рождения, с ушибом головного мозга, в тяжелом состоянии бригадой скорой помощи госпитализирован в больницу

Пьяный водитель — по данным СМИ, курсант одного из военных институтов — был доставлен в полицию для разбирательства. После проведения доследственной проверки было принято решение о возбуждении в отношении него уголовного дела.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя», — говорится в сообщении петербургского Главка МВД.