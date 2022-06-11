Прага, , 23:40 — REGNUM Турция по-прежнему отрицательно относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил журналистам 11 июня находящийся в Чехии с официальным визитом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским. Об этом сообщает Чешское информационное агентство.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Чавушоглу, Финляндия и Швеция поддерживают терроризм и принимают ограничения в отношении Турции. В Анкаре считают, что страны-претенденты оказывают помощь курдским организациям, таким как сторонникам Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считали вдохновителем неудавшегося военного переворота в 2016 году.

Глава чешской дипломатии Липавский заявил журналистам, что он и его турецкий коллега вместе ищут способ двигаться вперёд в вопросе вступления двух государств в НАТО.