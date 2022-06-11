Красногорск, 11 июня, 2022, 23:24 — ИА Регнум. В Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие — столкнулись два легковых автомобиля. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По словам источника, ДТП произошло 11 июня в городском округе Луховицы.

«Произошла авария с участием двух легковых автомобилей, — сказал собеседник агентства. — Пострадали восемь человек, из них пятеро детей».

Причины аварии пока не известны.