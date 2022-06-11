Оттава, 11 июня, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Полиция заблокировала доступ к Парламентскому холму в Оттаве, в парламенте Канады проведена эвакуация. Об этом сообщает 11 июня издание The Star.

(сс) Tony Webster Оттава

Правоохранители заявляют о «продолжающемся полицейском расследовании». В Службе защиты парламента (PPS) изданию рассказали, что эвакуация на Парламентском холме и полицейская операция связаны «с возможной угрозой».

Ранее в этот день дежурный инспектор полиции Оттавы сообщил через Twitter, что на Парламентском холме случился «подозрительный инцидент».

«Несколько улиц перекрыты, полиция присутствует в большом количестве», — указал он в сообщении.

Полицейские просят людей не выходить на улицу и не заходить на территорию парламента. Веллингтон-стрит перед парламентом перекрыта.