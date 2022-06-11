11 июня 2022 | Время чтения 7 мин

В этом новом мире не будет Зеленского. Его головой заплатят за новый компромисс. Он это прекрасно понимает и потому испытывает смертную тоску. Когда он радовался своему избранию, он и в мыслях не допускал, что по воле Путина для него всё может так закончиться. Потому Зеленский так боится переговоров с Россией. Он понимает — на этих переговорах он будет мышью, которой играет кот.

Александр Халдей, , 23:35 — REGNUM В России тема переговоров с Зеленским является сильнейшим социальным раздражителем, опасностью прекращения боевых действий до того, как окажутся достигнуты результаты, гарантирующие безопасность России на юго-западных рубежах. Российская общественность мыслит шаблонами Великой Отечественной войны, где враг должен быть разбит полностью и окончательно, чтобы с его земли никогда больше не исходила угроза войны.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Сейчас такой опасной землёй является Украина, война с нацистским режимом которой не окончена, а перемирие будет выглядеть так же, как выглядело бы перемирие после Сталинградской или Курской битвы. Гитлер этого очень хотел, стремясь получить передышку и подготовиться к реваншу. Советское командование справедливо не давало ему такой возможности.

По аналогии в России считают, что нельзя такой возможности давать и Зеленскому, опираясь только лишь на результаты победы в Донбассе и освобождение части Херсонской и Запорожской, а возможно и Харьковской областей. Здесь в России сложился самый широкий национальный консенсус, как по Курилам или по Крыму. Кто его проигнорирует, немедленно сломает себе шею.

Крым, Донбасс и части вышеназванных областей, без всей Левобережной Украины, не могут считаться приемлемым геостратегическим результатом, изменившим в лучшую сторону безопасность России. Ведь сохранив контроль над Одессой, Николаевом и Днепропетровском, то есть над выходом к портам, Дунаю и Приднестровью, Украина сохраняет все возможности для реванша, подготовка к которому немедленно начнётся силами объединённого Запада.

Казалось бы, в такой ситуации Зеленский должен охотно идти на переговоры и как можно раньше остановить дальнейшее продвижение российской армии. Ведь чем меньше территорий она возьмёт под свой контроль, тем больше будет негодование в России и тем слабее окажутся позиции власти в Кремле.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ведь если такое случится, то мем «Путин слил победу» будет разогнан в либеральной и ультрапатриотической медийной сфере за три дня, спровоцировав кризис легитимности власти и вызвав сильный общественный резонанс с последующим расколом в правящей элите.

Политический кризис сделает военную победу Кремля пирровой, то есть превратит её в политическое поражение. Боевой дух армии упадёт, в ней начнётся брожение. В городах вероятны столкновения демонстрантов с полицией, которая встанет перед трудным выбором, так как сама будет согласна с народом. Простор, открывающийся перед Западом и Украиной в этом сценарии, просто захватывает дух.

Несколько точных дипломатических ударов с Запада в поддержку олигархата и либералов — и цель близка. Либо военный переворот, который выдохнется после успеха через неделю, как у ГКЧП, с перехватом власти либералами, либо либералы сразу приходят к власти, минуя стадию «заговора генералов».

Дальше как по накатанной: чистка силовых структур, их паралич, новая Семибанкирщина. Проект «Россия» закрыт, всем участникам спасибо. Люстрация, Гаага, охота на ведьм и всё причитающееся в таких случаях. Потом парад суверенитетов и признание «мировым сообществом» десятка новых государств на руинах России. Чем не результат?

Но Зеленский от этой перспективы бежит, как от огня. И самое удивительное, его в этом вопросе поддерживают Лондон и Вашингтон. В Лондоне единодушно, в Вашингтоне со спорами, но так или иначе от плывущей в руки удачи неоконы отказываются категорически. И Зеленский им вторит, судорожно отмахиваясь от переговоров как от чумы.

Президент Украины Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Как такое возможно, что сошлись интересы Зеленского, неоконов и глубинного народа России? Почему Зеленский боится перемирия с Россией, если оно поможет ему её политически уничтожить? Ну или как минимум погрузить в такую смуту, что ресурс России будет подорван гарантированно?

Зеленского потому не удовлетворяют картины пылающих развалин России, что реализованы они должны быть ценой принесения его лично в сакральную жертву. Как только Зеленский подпишет мирное соглашение на условиях России (к чему его подталкивает Киссинджер и стоящие за ним круги, к которым всё больше склоняется и Байден), он немедленно станет виновным в легализации распада Украины. Это то самое страшное обвинение в предательстве, после которого жить ему останется совсем недолго. Возможно, даже возвращаться в Киев будет нельзя.

Почему же тогда Байден занимает в этом вопросе невнятную двусмысленную позицию? Байден за прекращение боевых действий, но на условиях отвода российских войск на границы до 24 февраля. То есть за то, чтобы отдать России часть Донбасса в виде ЛДНР и Крым — то, о чём и слышать не хотели в США ещё недавно. Но при этом забрать назад то, что попало к России на сегодняшний день.

Понятно, что Россия не согласится, но для Зеленского даже такая сделка является самоубийством. Именно потому он упирается как может — он защищает свою жизнь. И судя по тому, что к сентябрю-октябрю перед ним поставят условие, от которого он уже не сможет отказаться, то в ноябре от него потребуется подписать нынешней Украине смертный приговор. После чего стать главным козлом отпущения, чью голову Запад предъявит возмущённому украинскому народу в качестве компенсации за моральный ущерб.

Позиция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, с ноября 2022 года по первую половину года 2023 за жизнь Зеленского никто в мире не даст и ломаного гроша. Верить в то, что генералы ВСУ сами организуют переворот, нельзя. Как бы они ни возмущались, их США контролируют достаточно жёстко. Скорее всего, США санкционируют некий военный переворот со свержением и убийством Зеленского, после чего сами генералы-заговорщики будут ликвидированы. После «восстановления конституционного порядка» концы будут спрятаны в воду, и народу будет некуда деваться, кроме как принять новую реальность.

Которая будет уже совсем иной. Так как в результате очередного госпереворота легальной власти на Украине снова не окажется, то не только Польша, Венгрия и Румыния возьмут на Западенщине своё, но и некоторые центральные регионы могут уйти в свободное плавание. Украину придётся переучреждать. Чем это хорошо и плохо для Запада?

Хорошо тем, что цепочка ответственности за поражение обрывается на Зеленском. Тогда как она должна быть продолжена на Байдена, и это плохо. Нет сомнений, что Трамп после ноябрьских выборов в Конгресс непременно сделает для этого всё возможное. Но и Байден не один отвечает за всё — это была команда демократов, и это был заказ финансового крыла американского олигархата.

Пойти на полный разгром демократов неоконы и их спонсоры не могут. Потому ни Байдена, ни демократов привязывать к поражению на Украине не будут. Это означало бы триумф трампизма, что для глобалистов недопустимо. За всё должен ответить один Зеленский, которого уберут заговорщики, которых уберёт Запад руками других украинских марионеток. Нет Зеленского — нет проблемы.

Правда, проблемы в таком случае будут у России. Ей придётся восстанавливать освобождённые территории, менять там госаппарат, отмывать мозги населения от бандеровской грязи, в общем, будет чем заняться. И самое главное — накануне трансфера будет нужно объяснить народу, что перемирие — это не слив, а победа. Промежуточная, но важная. И опора на неё позволит не допустить нацистского реванша на том, что осталось от бывшей Украины. То есть для безопасности России мир стал лучше, чем довоенный. А значит, всё было не зря.

В этом новом мире не будет Зеленского. Его головой заплатят за новый компромисс. Он это прекрасно понимает и потому испытывает смертную тоску. Когда он радовался своему избранию, он и в мыслях не допускал, что по воле Путина для него всё может так закончиться. Потому Зеленский так боится переговоров с Россией. Он понимает — на этих переговорах он будет мышью, которой играет кот. Дорога сужается, и как пел Высоцкий, «а в конце дороги той плаха с топорами».

Переговоры с Россией для Зеленского — это путь на эшафот. И понятно, что он делает всё возможное для оттягивания этого конца. Если Зеленскому удастся избежать покушения и бежать, то британское гражданство для него не гарантия защиты — перестав быть президентом Украины, частное лицо Зеленский станет опасным свидетелем. Тоска по родине вызовет у него депрессию. Скорее всего, повесится от ностальгии в ванной на полотенце, как Борис Березовский. Ещё один гражданин Британии, много знавший и ставший однажды таким же ненужным.