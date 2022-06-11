Мадрид, 11 июня, 2022, 23:03 — ИА Регнум. 26-летний испанский фланговый защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола, выступавший в прошедшем сезоне за «Фиорентину» на правах аренды, может заменить Дензела Думфриса в миланском «Интере». Об этом 11 июня сообщило издание Tuttosport.

RonnyK «Реал Мадрид»

В прошедшем сезоне Альваро Одриосола, выступая за клуб из Флоренции, принял участие в 25-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

«Реал» выкупил Одриосолу у «Реал Сосьедада» 5 июля 2018 года за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника «сливочных», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.