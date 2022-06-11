11 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова президента США о том, что в ускоренной инфляции в стране виноват российский лидер Владимир Путин.

Тимур Кондратьев, , 23:24 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что ускорение инфляции в Соединённых Штатах вызвано конфликтом на Украине и действиями российского лидера Владимира Путина, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 11 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так и вижу, что вскоре американцы будут винить Путина за мусор и грязь на улице», — пишет Александра Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз российский президент умудряется контролировать инфляцию в Соединённых Штатах Америки, то он обладает сверхъестественными способностями.

«Если в США цены поднимает Путин, значит, он либо истинный президент Америки, а Байден лишь кукла для отвода глаз, либо же он Бог и тут уж ни один американский президент не в силах устоять», — написал Радион Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что перекладывая ответственность за экономику США на плечи президента России, Байден уничтожает свою репутацию, как и репутацию всей властной верхушки Америки, допустившей влияние на внутреннюю политику из-за рубежа.

«Круто, Россия управляет США! Сам президент Соединённых Штатов заявил и сказал об этом!» — отмечает Сергей Я.

«Горжусь своим президентом! Повышает по щелчку пальцев цены в Европе и США, все от него зависят! В свое время Сталин довёл до самоубийства Гитлера, так страшно представить, на что способен Путин!» — шутит Михаил А.

Владимир Путин Официальное интернет-представительство президента России

Часть людей уверена, что президент России не имеет никакого отношения к экономическим проблемам на североамериканском континенте, потому что всё это дело рук Байдена и его окружения.

«В таком преклонном возрасте Байден, а несёт откровенную околесицу. Нет, чтобы признаться, мол: «Да, я дурак, зря полез в президенты». Америка находится на другом континенте, и России начхать, как они там живут, и почему спят в бумажных коробках на улице», — указывает Геннадий С.

Ряд пользователей указывает на то, что президенту США очень хочется перевести стрелки на кого-нибудь, лишь бы народное возмущение не выбило его из президентского кресла.

«Инфляция — это повышение цен на всё, кроме товара под названием «рабочая сила». США — государство буржуазное, где всё делается в интересах буржуазии. Путин ни при чём, у него есть своя буржуазия, в интересах которой он работает. Так что все вопросы к американским бизнесменам, которые никак не могут жить без прибыли и повышения цены, «забывая» повысить зарплаты сотрудникам», — поделился своим мнением Семён М.

Нашлись и те, кто отмечают, что своими нелепыми отмазками американский президент начинает напоминать украинского. Граждане уверены, что США, что Украине, было бы легче, не будь таких руководителей вовсе.

«У Байдена виноваты все, кроме него самого, как и у наркомана Зеленского, кстати», — отметила Валентина К.

«Клоун. Надо тебя вместе с Зеленским посадить в лодку без вёсел и пустить в открытое море. Сразу мир везде наступит и благополучие», — считает Игорь К.

Напомним, 10 июня президент США Джозеф Байден заявил в своём обращении о том, что ускорение инфляции в Соединённых Штатах вызвано конфликтом на Украине и действиями российского лидера Владимира Путина.