Донецк, , 23:00 — REGNUM В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 11 июня сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По улице Щорса горит многоквартирный жилой дом, — говорится в сообщении. — На ул. Байдукова поврежден жилой дом и горит автомобиль. По ул. Феликса Кона ранение получил мирный житель».

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка.