Донецк, 11 июня, 2022, 23:00 — ИА Регнум. В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 11 июня сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По улице Щорса горит многоквартирный жилой дом, — говорится в сообщении. — На ул. Байдукова поврежден жилой дом и горит автомобиль. По ул. Феликса Кона ранение получил мирный житель».

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка.