Киев, 11 июня, 2022, 22:57 — ИА Регнум. 37-летний голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Об этом 11 июня футболист сообщил в своих соцсетях.

Страница Андрея Павелко в Facebook Новая форм сборной Украины по футболу

Матч со сборной Армении в Лиге наций УЕФА (3:0) стал для Пятова последним в составе национальной команды.

В прошедшем сезоне Андрей Пятов принял участие в пяти матчах за «Шахтер» во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча. Суммарно на поле голкипер провел 476 минут.

Текущее соглашение Андрея Пятова с «Шахтером» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает украинского вратаря в 800 тысяч евро.