Санкт-Петербург, , 23:18 — REGNUM Делегация Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко посетила подшефный российскому региону город Енакиево в Донецкой Народной Республике и определила направления первоочередной помощи.

Александр Дрозденко (справа) в Енакиево t. me/drozdenko_au_lo

По словам Дрозденко, в числе приоритетных задач — подготовка города к зиме, ремонт объектов образования, восстановление сети общественного транспорта и переоснащение системы здравоохранения.

«Енакиево — город-труженик. Здесь продолжает действовать металлургический комбинат. Енакиевцы готовы работать, готовы вместе с нами заниматься восстановлением всей инфраструктуры», — сказал губернатор Ленинградской области.

Дрозденко напомнил, что Ленинградская область уже отправила в Енакиево первые автобусы марки «ПАЗ», в следующей поставке будет транспорт на газомоторном топливе, поскольку в Енакиево есть газовая заправка. Кроме того, в Енакиево есть трамвай.

«Будем просить коллег из Санкт-Петербурга поставить сюда подвижной состав. Пусть не новый, пяти- или десятилетней давности, но здесь ходят трамваи, которым по 40 и более лет, которые давно должны быть уже списаны», — отметил глава Ленобласти. Кроме того, местному трамвайному парку срочно требуется печь для плавки алюминия.

В школах Енакиево при помощи Ленобласти появятся компьютерные классы, интерактивные доски в классах и российские учебники, приедут учителя, которые будут помогать переходить на российские стандарты обучения.

Материалы для ремонтно-восстановительных работ будут поставляться в Енакиево не только из Ленинградской области, но и из ближайших областей и регионов РФ.

Читайте также: Летние лагеря Ленобласти готовятся принять детей из Енакиево

Помимо Енакиево делегация Ленинградской области посетила город Углегорск, входящий в агломерацию Енакиево. Здесь Ленобласть будет участвовать в восстановлении здания администрации, детского сада, школы и школы-интерната.

Как отмечают специалисты из Ленобласти, в Енакиево больше всего пострадали дороги. Разрушено около 70% дорожного полотна в соседние населенные пункты, а города-спутники, находившиеся под контролем ВСУ, лишились большей части социальных объектов. Их восстановление невозможно без помощи из России.

Читайте также: Бригады дорожников из Ленобласти разворачивают работу в Енакиево

«Отдельная тема — это здравоохранение, в которое здесь не вкладывались деньги последние лет 20. Поэтому всё, начиная от зубоврачебных кабинетов и заканчивая медицинским мелким оборудованием, мы будем поставлять из Ленинградской области, — рассказал Александр Дрозденко. — Не только за счет бюджета. Уже несколько крупных компаний вызвались помочь поставить сюда медицинское оборудование за свой счет».

Читайте также: Медики из Ленобласти прибыли в Енакиево для помощи коллегам из ДНР

В первоочередном порядке в Енакиево направят 10 современных зубоврачебных аппаратов, 10 аппаратов УЗИ. Кроме того, в Ленобласти будут лечить обнаруженных российскими медиками людей с тяжелыми заболеваниями.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Ленобласти в Енакиево