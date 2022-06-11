Мюнхен, Германия, , 22:52 — REGNUM 27-летний опорный полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих не намерен покидать мюнхенскую «Баварию».

ФК Бавария Мюнхен

«Это было бы интересным испытанием. Я не знаю, что произойдет через несколько лет, посмотрим. У меня очень хороший тренер, который является приверженцем привлекательного футбола. Мне очень приятно находиться здесь, но в мыслях всегда есть профессиональный и личный вызов, связанный с тем, чтобы однажды открыть для себя новые горизонты», — цитирует Киммиха издание So Foot.

В прошедшем сезоне Йозуа Киммих принял участие в 28-ми матчах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами. Также полузащитник получил четыре желтые карточки.

Текущее соглашение Киммиха с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает немецкого полузащитника в 80 миллионов евро.