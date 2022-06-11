Донецк, 11 июня, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Сильный взрыв произошёл в Донецкой Народной Республике в окрестностях города Авдеевка, где находится химический комбинат «Коксохим». Об этом сообщает 11 июня РИА Новости.

(сс) MOs810 АКХЗ, Авдеевка

После серии обстрелов со стороны украинских войск над городом поднялся гриб, его видно из Донецка. ВСУ атаковали Авдеевку около 20:30.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в 20:30 и 20:35 соответственно ВСУ с позиций в Авдеевке обстреляли населённые пункты Верхнеторецкое и Минеральное. В первом случае выпущено пять снарядов калибра 122 мм, во втором — десять ракет системы «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ заминировали хранилища токсичных химикатов на коксохимическом заводе в Авдеевке, чтобы подорвать их при заходе в город военных ДНР.

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