Вашингтон, , 23:03 — REGNUM Тысячи людей собрались 11 июня в центре Вашингтона на акцию March for Our Lives с требованием усилить контроль за оружием. Об этом пишет The Washington Post.

«Марш за жизнь». Вашингтон 19 января 2018

Организаторы планировали, что к протесту присоединятся до 50 тысяч человек, однако издание оценило количество в несколько тысяч. Участники акции, среди которых были и те, кто сами пережили инциденты с массовой стрельбой, несли плакаты «Школа не должна быть зоной военных действий» и «Мысли и молитвы не являются пуленепробиваемыми».

Свою поддержку демонстрантам в соцсети Twitter выразил президент США Джо Байден.

«Сегодня молодые люди по всей стране снова маршируют с @AMarch4OurLives, чтобы призвать Конгресс принять закон о безопасности оружия здравого смысла, поддерживаемый большинством американцев и владельцев оружия. Я присоединяюсь к ним, повторяя свой призыв к Конгрессу: сделайте что-нибудь», — написал он.

Митинг проходит после убийства в мае 19 детей и двух учителей в начальной школе в Увальде.

Аналогичные протесты проходят 11 июня и в других американских городах.