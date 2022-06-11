Кронштадт, Санкт-Петербург, 11 июня, 2022, 22:47 — ИА Регнум. В городе воинской славы Кронштадте простились со старшим мичманом Максимом Паниным, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по защите Донбасса.

ИА REGNUM Военные моряки в Кронштадте

Прощание прошло с воинскими почестями, сообщили 11 июня в администрации Санкт-Петербурга. Старший мичман Максим Панин посмертно удостоен ордена Мужества.

«Мужественный человек, настоящий воин, он сражался за право жителей Донбасса на мирную жизнь, защищал национальную безопасность России. Максим Олегович проявил героизм, до конца был верен воинскому долгу и присяге», — говорится в соболезновании семье военнослужащего от имени губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Ранее органы власти Петербурга и СМИ сообщали о гибели 16 жителей Петербурга в ходе специальной военной операции на Украине.