Ньюкасл, Великобритания, , 22:34 — REGNUM Руководство «Ньюкасла» намерено предпринять очередную попытку подписания 22-летнего центрального защитника «Лилля» и сборной Нидерландов Свена Ботмана. Об этом 11 июня сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в подписании Свена Ботмана также заинтересован «Милан», который видит в нидерландском футболисте замену Симону Кьеру.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Свен Ботман принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

Свен Ботман перешел в «Лилль» 31 июля 2020 года из амстердамского «Аякса» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.