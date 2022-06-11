Москва, 11 июня, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Более 18 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом 11 июня заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Mil.ru Российские саперы за работой

«Отряды разминирования Вооруженных сил РФ и МЧС РФ выполняют задачи по очистке территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов», — сказал он.

По его словам, российские саперы, которые обнаружили и обезвредили 18 065 взрывоопасных предметов, всего проверили 2 987,87 га, 35 зданий, один мост и 9,64 км дорог.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в Народной милиции ДНР сообщили, что представители вооруженных сил Украины выпустили более 180 снарядов и мин по территории республики с начала текущих суток.