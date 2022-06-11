Лондон, , 22:21 — REGNUM 25-летний нападающий «Лидс Юнайтед» и сборной Бразилии по футболу Рафинья входит в сферу трансферных интересов лондонского «Арсенала».

ФК «Арсенал»

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Рафинья не является приоритетной целью «канониров» на летнее трансферное окно. «Арсенал» в первую очередь намерен предпринять попытку подписания Юри Тилеманса и Габриэля Жезуса.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Рафинья принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил семь желтых карточек.

Рафинья выступает за «Лидс Юнайтед» с 5 октября 2020 года после перехода из французского клуба «Ренн» за 18,6 миллиона евро. В грядущее летнее трансферное окно английский клуб готов отпустить бразильца за 55 миллионов евро.