Ливерпуль, Великобритания, 11 июня, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 22-летний центрфорвард «Бенфики» и сборной Уругвая по футболу Дарвин Нуньес будет получать в «Ливерпуле» 250 тысяч евро в неделю.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» согласовал с «Бенфикой» трансфер Нуньеса. Португальский клуб получит 80+20 миллионов евро за трансфер нападающего.

В прошедшем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Дарвин Нуньес принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 26-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами.

Дарвин Нуньес перешел в «Бенфику» 4 сентября 2020 года из испанской «Альмерии» за 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость уругвайского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.