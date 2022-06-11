Самара, 11 июня, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Предварительной причиной транспортного происшествия вблизи Самары, где 11 июня получил повреждения легкомоторный самолёт, стала ошибка пилота. Об этом заявил журналистам заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лещенко.

Легкомоторный самолет

По данным транспортной прокуратуры, самолёт не был зарегистрирован. Он получил повреждения. Пострадавших нет.

«Предварительная причина транспортного происшествия — ошибка пилота. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — говорит на опубликованном в телеграм-канале Приволжской транспортной прокуратуры видео с места происшествия Виталий Лещенко.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт приводнился в Грязном затоне вблизи Самары.