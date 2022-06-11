Мадрид, , 22:38 — REGNUM Власти Испании официально принесли извинения правительству Германии «за излишнее волнение», вызванное известием о возможной отправке на Украину немецких танков Leopard A4. Об этом сообщает Business Insider.

Танк Leopard 2A4 финской армии en.wikipedia.org

Издание отмечает, что Leopard A4 могли стать первыми танками НАТО, переданными Украине западными странами. Таким образом, Испания создала бы прецедент.

«Испанские чиновники признали это и извинились перед немецким правительством за то, что новость создала дополнительное давление и добавила поводов для волнения немецкому канцлеру», — говорится в публикации.

Указано также, что танки, которые Испания закупила у ФРГ в 1990-х годах, вероятно, нуждаются в ремонте. Кроме того, договор между Мадридом и Берлином допускает передачу техники третьим странам только с позволения немецкого правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники в испанском правительстве рассказали о готовности Мадрида передать Украине тяжёлое вооружение, включая танки Leopard A4. Позднее министр обороны Маргарита Роблес заявила, что это вряд ли возможно, и предложила направить украинских военных на обучение в Испанию.

Читайте также: Испания передумала поставлять танки Leopard Украине