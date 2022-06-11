Лондон, 11 июня, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Фулхэм» претендует на 27-летнего голкипера римского «Лацио» и сборной Албании Томаса Стракошу. Однако стороны не могут согласовать условия контракта.

kulacgmx.at Томас Стракоша

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 голкипер сборной Албании принял участие в 23-х матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил 29 мячей. В семи матчах вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Томас Стракоша выступает за «Лацио» с 9 августа 2012 года после перехода из греческого «Паниониоса» за 75 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость Стракоши, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро, а контракт голкипера с «орлятами» рассчитан до 30 июня 2022 года.