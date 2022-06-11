Лилль, Франция, 11 июня, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Милан» согласовал с 24-летним португальским центральным полузащитником «Лилля» Ренату Санчешем пятилетний контракт. Об этом 11 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

Losc.fr «Лилль»

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Ренату Санчес принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также футболист получил шесть желтых и одну красную карточки.

Ренату Санчеш выступает за «Лилль» с 23 августа 2019 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость португальского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.