Москва, 11 июня, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Из России на Украину доставлено более 29 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом 11 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«РФ на Украину (начиная со 2 марта) уже доставлено 29 322,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — сказал он.

По его словам, всего проведено 1 147 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки пять.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российскими средствами ПВО за прошедшие сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины и один Су-25.