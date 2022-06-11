Вашингтон, 11 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что ещё не принял решение о своём возможном визите в Саудовскую Аравию. Главу государства 11 июня цитирует пресс-пул Белого дома.

Twitter.com/JoeBiden Джо Байден

Байден упомянул о «более общей» встрече в королевстве, которая будет посвящена вопросам безопасности.

В начале июня газета The New York Times утверждала, что президент США добавит к ранее запланированной поездке в Европу и Израиль и визит в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде, отмечали журналисты, он должен встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, чтобы восстановить отношения между странами, которые обострились в 2018 году после убийства обозревателя Washington Post Джамаля Хашкаджи.

Издание напомнило, что когда Байден ещё был кандидатом в президенты, он поклялся сделать Саудовскую Аравию «изгоем». По мнению экспертов The New York Times, визит Байдена в Саудовскую Аравию представляет собой «триумф реальной политики над моральным возмущением».