Донецк, 11 июня, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Украинские националисты используют школы и другие учреждения образования в военных целях. В городе Покровске в ДНР людей удерживают в спортзале, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев 11 июня на брифинге.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Координационный штаб, отметил он, продолжает фиксировать преступные действия киевского режима в отношении мирных граждан и факты использования учреждений образования и других объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Так, в городе Славянске в ДНР украинские силовики оборудовали склады оружия и боеприпасов в здании школы-интерната № 1 и НИИ Высоких напряжений. В школах №9 и №17 оборудованы огневые позиции, вблизи зданий размещены артиллерийские орудия производства США.

В городе Приволье в ДНР подразделения ВСУ дислоцированы на территории лицея №7 и школы №29, по периметру развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки.

В городе Покровске в школе №9 оборудован опорный пункт. На верхнем этаже размещены снайперские позиции и крупнокалиберные пулемёты, во дворе — тяжёлая техника и РСЗО.

«При этом в спортзале под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов», — сказал Мизинцев.

В Константиновке казармы и огневые позиции подразделений ВСУ оборудованы в зданиях школ №11 и №17. В Николаеве огневые позиции миномётов, склады оружия и боеприпасов оборудованы на территориях школ №40 и №43, а также лицея №25.

Опорные пункты и склады боеприпасов ВСУ также оборудованы в здании школы №35 в Днепропетровске и в городе Першотравенске на территории церкви.

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