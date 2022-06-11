Ливерпуль, Великобритания, 11 июня, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Главным претендентом на 27-летнего нападающего «Ливерпуля» и сборной Японии по футболу Такуми Минамно является «Монако». Об этом 11 июня сообщило издание The Times.

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В прошедшем сезоне Такуми Минамино принял участие в одиннадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами. Суммарно на поле нападающий провел 178 минут.

За «мерсисайдцев» Минамино выступает с 1 января 2020 года после перехода из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 8,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость японского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2024 года.