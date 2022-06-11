Москва, , 21:48 — REGNUM Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 7,5 тыс. человек. Об этом 11 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 7 594 человека, в том числе 1 346 детей», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего с начала спецоперации в Россию были эвакуированы уже 1 780 515 человек, из которых 286 043 — дети.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что пункт дислокации иностранных наемников был уничтожен высокоточными ракетами российских ВКС в ходе спецоперации по денацификации Украины.