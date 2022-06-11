Мюнхен, Германия, 11 июня, 2022, 21:35 — ИА Регнум. 33-летний центрфорвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски, как сообщает издание L’Equipe, может продолжить карьеру во Франции. По информации источника, в подписании поляка заинтересован «Пари Сен-Жермен».

(сс) Sven Mandel Роберт Левандовский

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Роберт Левандовски принял участие в 34-х турах регулярного сезона, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Также нападающий получил две желтые карточки.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски заявил о своем намерении покинуть мюнхенский клуб в грядущее летнее трансферное окно.

Левандовски выступает за «Баварию» с 1 июля 2014 года после перехода из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Польши, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.