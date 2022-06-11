Вашингтон, 11 июня, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Окружной суд американского штата Невада отклонил гражданский иск против португальского футболиста Криштиану Роналду с обвинениями в изнасиловании. Об этом сообщает 11 июня агентство Associated Press.

Fanny Schertzer Криштиану Роналду

Гражданка США, модель Кэтрин Майорга ранее утверждала, что футболист изнасиловал её в 2009 году в гостинице Лас-Вегаса. Судья Дженнифер Дорси постановила, что гражданский иск против Роналду отклонён как основанный на заведомо украденных материалах, попавших в прессу.

В 2017 году журнал Der Spiegel, ссылаясь на источники, сообщил об инциденте между Роналду и Майоргой. Судья заключила, что сторона обвинения использовала украденные материалы для подачи иска, а это — «недобросовестное поведение».

В октябре 2021 года отклонить иск против футболиста рекомендовал суд высшей инстанции, и теперь Дорси выполнила это предписание.

Как сообщало ИА REGNUM, иск против Роналду Майорга подала в сентябре 2018 года. Модель обратилась в полицию, но позднее согласилась на досудебное примирение и вознаграждение за своё молчание в размере $375 тыс. В октябре того же года дело возобновили после её запроса, но в 2019 году прекратили по причине давности предполагаемого преступления. Майорга подала против Роналду и футбольного клуба «Манчестер юнайтед» новый иск в области гражданского права.

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