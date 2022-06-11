Будапешт, , 21:24 — REGNUM Сегодня, 11 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» национальная сборная Венгрии в матче третьего тура групповой стадии Лиги наций УЕФА встретится со сборной Германии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Тимо Вернер Granada

Стартовые составы команд:

Венгрия: Петер Гулачи, Адам Ланг, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Аттила Фиола, Адам Надь, Домник Шобослаи, Каллум Стайлс, Жолт Надь, Роналд Шаллаи, Адам Салаи.

Германия: Мануэль Нойер, Тило Керер, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Дэвид Раум, Йозуа Киммих, Кай Хаверц, Леон Горецка, Джамал Мусиала, Йонас Хофманн, Тимо Вернер.

Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом. Ассистенты главного судьи — Рауль Мартинес и Иньиго Прието.

На данный момент сборная Венгрии, одержав одну победу и набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы 3. Сборная Германии с двумя очками располагается позицией ниже.