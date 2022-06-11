Кардифф, Великобритания, 11 июня, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Сегодня, 11 июня, сборная Уэльса в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Бельгии. Игра пройдет в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Эдгар Брещанов Кевин Де Брёйне

Стартовые составы команд:

Уэльс: Уэйн Хеннесси, Бэн Дэвис, Крис Мефам, Джо Родон, Коннор Робертс, Неко Уильямс, Джо Аллен, Харри Уилсон, Итан Ампаду, Гарет Бэйл, Даниэль Джеймс.

Бельгия: Кун Кастельс, Артур Теате, Дедрик Бойата, Леандер Дендонкер, Аксель Витсель, Юри Тилеманс, Тома Менье, Леандро Троссард, Кевин Де Брёйне, Янник Феррейра Карраско, Миши Батшуайи.

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты главного судьи — Хишам Закрани и Орельен Бертомье.