Тегеран, 11 июня, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Иран передал Венесуэле второй танкер собственного производства. Об этом сообщает 11 июня агентство ISNA.

Hossein Razaqnejad Президент Ирана Ибрахим Раиси

Президенты Ирана и Венесуэлы Эбрахим Раиси и Николас Мадуро присутствовали при подписании в Тегеране документов о передаче нефтеналивного судна. Танкер, стоящий в одном из иранских портов в Персидском заливе, представили политикам по видеосвязи.

Танкер длиной 250 метров, шириной 44 метра и высотой 21 метр может перевозить 800 тыс. баррелей топлива. Он передан Венесуэле в рамках соглашений между странами, которые предусматривают строительство для Каракаса четырёх танкеров.

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