Вулвергемптон, Великобритания, , 21:13 — REGNUM Сегодня, 11 июня, в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» сборная Англии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Италии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Рахим Стерлинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

Англия: Эрон Рэмздейл, Рис Джеймс, Фикайо Томори, Харри Магуайр, Киран Триппьер, Деклан Райс, Джек Грилиш, Джеймс Уорд-Прауз, Рахим Стерлинг, Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам.

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Федерико Гатти, Федерико Димарко, Франческо Ачерби, Мануэль Локателли, Сандро Тонали, Давиде Фраттези, Джанлука Скамакка, Лоренцо Пеллегрини, Маттео Пессина.

На матч назначена польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Ассистенты главного судьи — Павел Сокольницк и Томаш Листкевич.