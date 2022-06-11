Кабардино-Балкария, 24 апреля, 2009, 20:40 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии 25 апреля у подножья Эльбруса торжественно откроют вторую очередь канатной дороги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе 24 апреля в пресс-службе президента республики.

Канатная дорога представляет собой новейшую модель подвесной канатной дороги с восьмиместными гондолами производства французской фирмы "PОМА". Ее протяженность составляет около 1.800 метров, а соединяет она две горнолыжные станции на склоне высочайшей вершины Европы - "Старый Кругозор" (2.936,6 метра над уровнем моря) и "Мир" (3.500 м над уровнем моря). Пропускная способность - 2.400 человек в час. Время проезда в одном направлении - 5 минут 13 секунд. Строительство обошлось республиканскому бюджету в 494 млн рублей.

На инфраструктуру второй и будущей третьей очереди (внешнее электроснабжение, защита южного склона Эльбруса от склоновых явлений, реконструкция очистного коллектора и очистных сооружений) из федерального бюджета потрачено 530 млн рублей.

Напомним, что в проект развития горнолыжного курорта " Приэльбрусье " в Кабардино-Балкарии включено строительство канатных дорог. Первая очередь, соединяющая станции "Азау" и "Старый Кругозор", запущена в 2006 году. Она установлена параллельно уже существующей маятниковой канатной дороге и сократила время подъема на "Старый Кругозор" с 12 до 5 минут.

Третья очередь соединит станции "Мир" и "Гара-Баши" (3.850 тыс м), где расположен одноименный ледник. Ее пропускная способность составит 1.600 человек в час, протяженность - 1.700 метров. Как отметили в пресс-службе, канатных дорог, забирающихся на такую высоту, в Европе сейчас пока нет. Генеральный подрядчик - строительная фирма "Ай-Би-Си".