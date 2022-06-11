Ашхабад, , 21:14 — REGNUM Высокую оценку итогам туркмено-российских переговоров на высшем уровне дал президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщает 11 июня Туркменское телевидение.

Флаг Туркмении

Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прошли 10 июня в Москве. Это первый визит Сердара Бердымухамедова в Россию в качестве главы государства.

Напомним, в ходе встречи стороны подтвердили приверженность углублению совместного стратегического партнёрства.

Как сообщили ИА REGNUM в МИД Туркмении, в рамках визита члены правительственной делегации также обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, по итогам которых подписан крупный пакет документов.