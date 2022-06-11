Донецк, 11 июня, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:35 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Минеральное: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое.